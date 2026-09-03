Džordž Kluni u Veneciji dobitnik Zlatnog lava za životno delo

Američki glumac i reditelj Džordž Kluni dobitnik je Zlatnog lava za životno delo na ceremoniji otvaranja 83. Venecijanskog filmskog festivala. Tom prilikom je poručio da ljudi, bez obzira na jezik i poreklo, dele iste brige, snove i emocije. Takođe je istakao da umetnost i novinarstvo imaju važnu ulogu u suprotstavljanju politici straha.

“Niko se ne smeje, niko ne plače na različitim jezicima, roditelji se brinu na isti način, sanjamo na isti način. Zato je teško poverovati da smo svi toliko različiti kao što nam govore. Živimo u vremenu u kojem nam govore da treba da se plašimo jedni drugih, ali nije tako”, rekao je Kluni primajući nagradu koju mu je uručila koleginica Lora Dern, prenela je ANSA.

Šaleći se na račun nagrade za životno delo, Kluni je rekao da je, kada je dobio vest o priznanju, prvo pomislio: “Kakva čast”, a potom: “Možda oni znaju nešto što ja ne znam, da li su razgovarali sa mojim lekarima?”.

Prethodno, Kluni je na crvenom tepihu pozirao fotografima sa suprugom Amal Kluni, a u jednom trenutku seo je među fotografe kako bi se slikao sa njima.

Ovogodišnji, 83. Venecijanski filmski festival, koji je otvorio film “Ink” britanskog reditelja Denije Bojla, održava se od 2. do 12. septembra. Tokom deset dana okupiće poznate reditelje, filmske zvezde i autore čija ostvarenja govore o društvenim i političkim podelama savremenog sveta.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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