U Višem sudu u Beogradu danas je zatvoren za javnost parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, Osnovne škole Vladislav Ribnikar, po tužbi roditelja ranjene devojčice.

Sudija je odlučila danas da prihvati predlog punomoćnice tužilje advokata Jelene Tadić. Ona je u tužbi navela da traži isključenje javnosti zbog zaštite ranjene maloletne devojčice. Tadić je rekla da je isključenje javnosti važno jer je reč o devojčici koja je ranjena i preživela masakr.

Danas bi trebalo da se održi pripremno ročište na kom će stranke u postupku izneti svoje zahteve. Tužba je podneta na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljen strah i bolove.

Danas počinje šesti parnični postupak protiv Kecmanovića

Pored ove, protiv roditelja dečaka podneto je ukupno pet tužbi. Prvu je podnelo 27 članova porodice ubijenih, drugu članovi porodice Dukić čije je ćerka tada ubijena, a koji su pored škole tužili i državu. Treću i četvrtu tužbu su podneli ranjeni dečaci, odnosno njihovi roditelji kao zakonski zastupnici i petu ranjena nastavnica istorije.

Viši sud u Beogradu je prvostepeno okončao sve postupke i obavezao Kecmanoviće i školu da plate oštećenima više od 411 miliona dinara.

Apelacioni sud bi trebalo da donese konačne odluke u ovim postupcima. S druge strane, Viši sud u Beogradu je u junu izrekao drugu prvostepenu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović u krivičnom postupku.

Vladimir Kecmanović je za krivična dela zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina. Miljana Kecmanović za krivično delo zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog lica na kaznu zatvora od dve godine i 11 meseci. Na ovu presudu su izjavljene žalbe o kojima će odlučivati Apelacioni sud u Beogradu.

Dečak K. K, koji u vreme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran. Pucao je na svoje drugare iz dva očeva pištolja koja je krišom, pošto je “provalio” šifru za sef, uzeo iz sefa 1. maja. Potom ih je dva dana kasnije stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio 10 osoba. Takođe je ranio još petoro dece i nastavnicu istorije.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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