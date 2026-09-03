Obeležava se godinu dana primene Alimentacionog fonda: Isplaćeno više od 63 miliona dinara, podršku dobilo 959 dece

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je da je do danas iz Alimentacionog fonda isplaćeno više od 63 miliona dinara. A da je kroz 643 rešenja podršku dobilo 959 dece.

“Danas obeležavamo godinu dana od osnivanja Alimentacionog fonda Republike Srbije – mehanizma kojim smo želeli da pokažemo da nijedno dete u Srbiji ne sme da trpi zbog neodgovornosti odraslih”, rekao je Macut na konferenciji “Prva godina Alimentacionog fonda – Nijedno dete ne sme da čeka”, koja se održava u Beogradu.

Istakao je da, kada roditelj koji je dužan da plaća alimentaciju to ne čini, dete ne sme da čeka.

“Zato je država preuzela odgovornost da reaguje, obezbedi potrebna sredstva i zaštiti pravo deteta na sigurnost i dostojanstven život”, rekao je premijer.

Obeležava se godinu dana primene Alimentacionog fonda: Isplaćeno više od 63 miliona dinara, podršku dobilo 959 dece

Premijer Srbije je ukazao da će država nastaviti da unapređuje rad Alimentacionog fonda. Kao i da svaki opravdani zahtev rešava što brže i efikasnije.

“Od početka rada Fonda, doneto je ukupno 643 rešenja o isplati. Od tog broja zahteve je podnelo 514 majki, 83 očeva i 46 punoletnih građana. Ipak, za mene je najvažniji broj 959 jer iza njega stoje deca i mladi kojima je obezbeđeno ono što im po zakonu pripada”, navela je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević na konferenciji “Prva godina Alimentacionog fonda – Nijedno dete ne sme da čeka”.

Takođe je ukazala da je Zakon o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda Narodna skupština usvojila 16. juna 2025. godine. I to na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Kao i na osnovu predloga predsednice Skupštine Ane Brnabić, a Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju postalo je upravljač Fonda.

Konferenciju “Prva godina Alimentacionog fonda – Nijedno dete ne sme da čeka” organizuje Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vlade Srbije.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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