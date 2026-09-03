Prva repriza predstave za najmlađu publiku: „Čarobna česma” 8. septembra u Zaječaru

Prva repriza predstave za decu „Čarobna česma”, autora i reditelja prof. dr Luke Kecmana, biće izvedena u utorak, 8. septembra, u sali Centra za kulturu u Kotlujevcu.

Junaci simboličnih imena, Smeško, Igranko, Svirko i Pevanko, uspevaju nekako da ubede Zloćka koliko je važno sačuvati čarobnu česmu. Glumci svojom nadahnutom i vedrom igrom prikazuju važne životne teme i vrednosti: dobrotu, zajedništvo i ljubav prema životnoj okolini.

U predstavi igraju: Jovan Veljković, Marija Nikitović, Teodora Stojković, Luka Stević i Marta Kljajić.

Početak predstave je zakazan za 19:00 sati. Cena karte je 350 dinara.

Karte se mogu rezervisati na broj 019/425-426, a od petka na biletari Centra za kulturu u Kotlujevcu ili na broj 019/420-104.

Radno vreme biletare: 4, 5. i 6. septembar – od 15 do 20 sati, 8. septembar od 13 do 19 sati.

Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.S.

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