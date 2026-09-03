Prva repriza predstave za najmlađu publiku: „Čarobna česma” 8. septembra u Zaječaru
Prva repriza predstave za decu „Čarobna česma”, autora i reditelja prof. dr Luke Kecmana, biće izvedena u utorak, 8. septembra, u sali Centra za kulturu u Kotlujevcu.
Junaci simboličnih imena, Smeško, Igranko, Svirko i Pevanko, uspevaju nekako da ubede Zloćka koliko je važno sačuvati čarobnu česmu. Glumci svojom nadahnutom i vedrom igrom prikazuju važne životne teme i vrednosti: dobrotu, zajedništvo i ljubav prema životnoj okolini.
U predstavi igraju: Jovan Veljković, Marija Nikitović, Teodora Stojković, Luka Stević i Marta Kljajić.
Početak predstave je zakazan za 19:00 sati. Cena karte je 350 dinara.
Karte se mogu rezervisati na broj 019/425-426, a od petka na biletari Centra za kulturu u Kotlujevcu ili na broj 019/420-104.
Radno vreme biletare: 4, 5. i 6. septembar – od 15 do 20 sati, 8. septembar od 13 do 19 sati.
Zajecaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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