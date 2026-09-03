Šarkamen kod Negotina iznedrio novo, izuzetno arheološko otkriće

JEDINSTVENO OTKRIĆE NA ŠARKAMENU: CARSKO KUPATILO SKRIVENO U KULI RIMSKE PALATE

Tri decenije nakon otkrića jedinstvenog seta zlatnog nakita u mauzoleju na Šarkamenu, lokalitet je ponovo otkrio nešto neočekivano.

U unutrašnjosti jugozapadne ugaone kule palate rimskog tetrarha otkriveno je privatno kupatilo, jedinstveno svedočanstvo rimske arhitekture, graditeljskog umeća i luksuza.

Otkriće je rezultat najnovije arheološke kampanje na lokalitetu Vrelo-Šarkamen kod Negotina. Kampanju sprovodi Arheološki institut u saradnji sa Muzejom krajine, uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije. Istraživanjem rukovode dr Marija Jović, naučni saradnik Arheološkog instituta, i Gordan Janjić, MA, muzejski savetnik Muzeja Krajine. Uz rukovodioce stoji tim istraživača, koji čine dr Igor Bjelić, viši naučni saradnik i arhitekta, dr Ljubomir Jevtović, naučni saradnik, Borisav Marković, geodeta, kao i Konstantin Janjić, student arhitekture.

Istraživanja su omogućila i rekonstrukciju osnovne organizacije kupatila. Ono je bilo podeljeno na tehnički deo i prostorije namenjene kupanju, odmoru i uživanju.

Otkriven je i izuzetno zanimljiv detalj koji je u neposrednoj vezi sa sistemom za zagrevanje vode. Arheološki je utvrđeno ležište na kojem se nalazio bakarni bojler, navodi se u objavi Muzeja Krajine.

Takođe se navodi, da rekonstrukcija organizacije kupatila pokazuje da je reč o pažljivo projektovanom privatnom kupatilu, namenjenom korisnicima rezidencije visokog društvenog statusa.

Vrelo–Šarkamen predstavlja jedan od najznačajnijih kasnoantičkih lokaliteta u istočnoj Srbiji. Monumentalni utvrđeni rezidencijalni kompleks podignut je početkom 4. veka i povezuje se sa rimskim carem Maksimionom Dajom.

Zajecaronline/Muzej Krajine/N.S.

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