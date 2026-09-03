Monodrama zaječarskog teatra „Čučuk Stana – Srpkinja i Grkinja” 4. septembra u Negotinu

Komad „Čučuk Stana – Srpkinja i Grkinja”, po tekstu i u režiji Željka Hubača, biće izveden u petak, 4. sepetembra u galeriji Muzeja Hajduk Veljka u Negotinu.

Povodom obeležavanja 107 godina postojanja Saveza organizacije rezervnih vojnih starešina Srbije, monodramu zaječarskog teatra o neustrašivoj heroini Čučuk Stani izvešće glumica Nataša Petrović.

Početak izvođenja monodrame „Čučuk Stana – Srpkinja i Grkinja” je zakazan za 16 sati.

Zaječaronline/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.S.

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