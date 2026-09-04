Kod Kladova uhapšen muškarac zbog droge i napada na policiju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave u Boru, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Negotinu, zaplenili su 1,62 kilograma biljne materije nalik na marihuanu.

Tom prilikom je uhapšen Z. T. (1988) državljanin Srbije i Rumunije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Prilikom kontrole automobila kojim je upravljao osumnjičeni, u Tekiji kod Kladova, pripadnici Uprave granične policije su pronašli tri kese sa 1.620 grama biljne materije nalik na marihuanu skrivene u zadnjem braniku vozila.

Tokom kontrole, osumnjičeni je vozilom pokušao da pobegne u čemu su ga policijski službenici granične policije sprečili, a koje je tom prilikom udario više puta i naneo im lake telesne povrede, saopštio je MUP.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Negotinu.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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