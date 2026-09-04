Raste broj napuštenih zmija u Velikoj Britaniji: Jedna pronađena u supermarketu na policama s hlebom

U Velikoj Britaniji sve je veći broj napuštenih zmija i drugih egzotičnih kućnih ljubimaca, saopštila je britanska organizacija za spasavanje životinja “Pet Encounter”, nakon što je jedan primerak zmije pronađen u supermarketu na policama s hlebom.

Organizacija “Pet Encounter” saopštila je da je prošlog meseca pronašla mladunče zmije na polici s hlebom, koje je potom odvedeno u veterinarsku ambulantu na pregled.

Nije poznato da li je zmija, kojoj su dali nadimak “Mrvica”, bila napuštena ili je pobegla. Ali u “Pet Encounteru” navode da je kriza troškova života doprinela povećanju broja vlasnika koji im predaju zmije o kojima više ne mogu da brinu.

Ta organizacija je od početka godine spasila 21 zmiju, dok ih je tokom cele 2025. godine spaseno 14.

Ben Nikolson iz organizacije rekao je da briga o zmijama podrazumeva troškove za opremu, grejne podloge i sijalice. Sve to predstavlja dodatno finansijsko opterećenje u vreme krize troškova života.

“Pet Encounter smo osnovali radi edukacije, ali sada razmatramo promenu poslovnog modela i mogućnost da postanemo dobrotvorna organizacija kako bismo mogli da dobijemo finansijsku pomoć”, rekao je Nikolson za BBC.

Nikolson je naveo da su nedovoljna informisanost o egzotičnim životinjama i aktuelni trendovi takođe doprineli povećanju broja napuštanja kućnih ljubimaca. On je upozorio da ljudi često kupe zmiju, a da prethodno nisu svesni količine nege i pažnje koju takva životinja zahteva.

Zajecaronline/Tanjug/N.S

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