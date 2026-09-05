Astrološkinja upozorava: Krajem septembra pojedini horoskopski znaci se suočavaju sa ozbiljnim izazovima

Krajem meseca kreću iskušenja koja se ne mogu lako zaboraviti

Septembar neće svima doneti miran period, a prema rečima astrološkinje Ane Rakić, pojedini horoskopski znaci mogli bi da se suoče sa ozbiljnijim izazovima, tenzijama i iskušenjima.

Kako je objasnila za Hype TV, posebno osetljiv period očekuje Škorpije, ali i Lavove.

“Teži period će pre svega imati Škorpije. Venera je u Škorpiji, Pluton je u Vodoliji, pa to može da dotiče i Lava”, rekla je Ana Rakić.

Ipak, Lavovi bi posebno trebalo da obrate pažnju na sam kraj meseca, kada se astrološka slika dodatno komplikuje.

“Lav će posebno imati neke izazove zato što krajem meseca, 28. septembra, Mars ulazi u zank Lava. Jupiter je u znaku lava, pa sad svi oni koji su rođeni u tom znaku ili im je podznak u Lavu imaće neke ozbiljnije turbulencije, ozbiljnija iskušenja i ozbiljnije izazove”, navela je astrološkinja za Hype TV.

Prema njenim rečima, naročito bi mogli da osete pritisak oni kojima je Lav naglašen kroz Sunce ili podznak, dok bi Škorpije mogle da prolaze kroz intenzivnije emotivne i lične situacije. Septembar, dakle, za ova dva znaka neće biti mesec bez trzavica, a završnica meseca mogla bi da donese trenutke u kojima će biti potrebno mnogo više strpljenja, kontrole i mudrih odluka.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.