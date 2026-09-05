Aleksandar Vučić kandidat za premijera! Jednoglasna odluka SNS, „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ naziv liste

Predsednik SNS Miloš Vučević podneo je predlog na glasanje pred članovima stranke da Aleksandar Vučić bude nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ i da se Vučić kandiduje za predsednika Vlade Srbije, ako to bude narodna volja.

Nakon održanog glasanja, Aleksandar Vučić je dobio potpunu podršku članova SNS da on bude nosila liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ i kandidat za premijera.

– „Doneli smo odluku da na predstojećim izborima nastupamo sa listom „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ i da je nosilac liste Aleksandar Vučić i da je još Aleksandar Vučić kandidat za predsednika Vlade,“ rekao je Vučević.

Zajecaronline / Komitet / N.Š.

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