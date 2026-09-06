DA LI JE PODGORICA SPREMNA ZA SPEKTAKL?! Aca Lukas 17. oktobra stiže u M:tel dvoranu Morača!

Publiku očekuje koncert na kojem će se pevati uglas najveći hitovi koji su obeležili njegovu karijeru. Od „Lične karte“ i „Kafane na Balkanu“, preko „Pesme od bola“, „Istina je da te lažem“ i „Nešto protiv bolova“, do brojnih drugih pesama koje su postale deo života generacija.

DA LI JE PODGORICA SPREMNA ZA SPEKTAKL?! Aca Lukas 17. oktobra stiže u M:tel dvoranu Morača!

Lukasova koncertna energija odavno je prepoznatljiva širom regiona. Njegovi nastupi nisu samo prilika da se čuju veliki hitovi, već večeri tokom kojih publika zajedno sa njim pravi atmosferu koja se dugo pamti.

17. oktobar rezervisan je za Podgoricu, a od 21 čas M:tel dvorana Morača postaće mesto velikog muzičkog spektakla.

Sve je spremno za noć u kojoj će se pevati dobro poznati refreni, a Aca Lukas još jednom pokazati zašto njegove pesme već decenijama okupljaju publiku širom Balkana.

Zajecaronline/I.R.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!