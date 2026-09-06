U Banoštoru su danas otvoreni 30. Banoštorski dani grožđa, manifestacija koja tri decenije čuva i promoviše vinogradarsku tradiciju ovog kraja.

Ova manifestacija se održava u organizaciji Opštine Beočin, Turističke organizacije (TO) te opštine, Mesne zajednice Banoštor i Kluba vinogradara i vinara “Sveti Trifun”. Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i TO Vojvodine.

Kako se navodi u saopštenju Pokrajinske vlade, tokom tri decenije, Banoštorski dani grožđa prerasli su u jednu od značajnijih turističkih manifestacija opštine Beočin. Ona okuplja turiste, učesnike i proizvođače i doprinosi očuvanju običaja, tradicije i kulturnog nasleđa Banoštora.

Banoštorski dani grožđa u velikoj meri utiču na lokalnu zajednicu i podstiču ruralni razvoj. Dok je entuzijazam vinara doprineo tome da Banoštor postane jedan od centara vinskog turizma.

Banoštor broji svega 700 stanovnika, ali da ima više od 12 registrovanih vinarija, te da je cilj da se neguje tradicija i da se Banoštor pozicionira kao atraktivna turistička destinacija. Kako na domaćem tako i na međunarodnom turističkom tržištu.

Manifestacija Banoštorski dani grožđa i ove godine okupila je posetioce oko centralne izložbe vina iz banoštorskih i gostujućih vinarija. Kao i brojnih udruženja i samostalnih proizvođača hrane, drugih alkoholnih i bezalkoholnih pića, meda i proizvoda od mesa.

Predstavljeni su i zanatski proizvodi i domaća radinost sa teritorije opštine Beočin, a velikim defileom i demonstracijom prerade grožđa na tradicionalan način, proizvođači vina i grožđa najavili su ovogodišnju berbu, uz bogat kulturno-umetnički program.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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