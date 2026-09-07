Promovisani „Jasnin sabornik poezije ljubavi 2024. i 2025.“ i zbirka poezije „Zatočena u svetlosti“ Irene Jovanović u Biblioteci grada Beograda

U Biblioteci grada Beograda 4. septembra su održane promocije „Jasninog sabornika poezije ljubavi 2024. i 2025.“ zajedno sa promocijom zbirke poezije „Zatočena u svetlosti“ zaječarske pesnikinje i akademske likovne i primenjene umetnice Irene Jovanović.

Sve tri knjige su u izdanju Kulturistoka iz Negotina i Presinga iz Mladenovca, u saradnji sa Ženskim poetskim klubom Vlat iz Zaječara.

U promociji su učestvovali poete Živko Nikolić, Vlasta Mladenović i Irena Jovanović. Takođe i pesnici zastupljeni u Sabornicima: Verica Preda PreVera, Verica Ilić, Slobodan Blažov Đurović, Milan Đerić, Radojka Nikić Milinović, Biljana Marković Mihajlović, Dragiša Ćosić, Miodrag Jakšić, Mališa Stanojević, Anja Sekulić, Nada Aničić Crljenica, uz klavirsku pratnju Ane Zečević i Jasne Trklja i specijalna gošća Marija Vrljanski.

Zajecaronline/N.S.

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