Vozači oprez: Obustava saobraćaja u centru Zaječara od 9. do 18. septembra

PRIVREMENO ĆE BITI OBUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ U CENTRU ZAJEČARA OD 9. DO 18. SEPTEMBRA 2026. GODINE

Saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila, zbog radova na izgradnji monobloka u zoni kružnog toka, na kraku ulice Ljube Nešića i kraku Trga oslobođenja.

Obustava saobraćaja počeće 9. septembra u 7 časova, a trajaće do 18. septembra.

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Sveže jutro, tokom dana pretežno sunčano, do 32 stepena

U Srbiji će jutro biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, sa slabim vetrom promenljivog pravca. Najniža temperatura kretaće se od 7 stepeni na jugoistoku do 16 stepeni na području Beograda, a najviša dnevna biće od 29 do 32 stepena Celzijusa.

Kako saopštava Republički hidrometeorološki zavod, do srede se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme . U utorak maksimalna temperatura od 30 do 34 °С, a u sredu do 36 °С.

Od četvrtka se očekuje česta pojava kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, uz pad temperature.

U Zaječaru danas sunčano. Duvaće slab, istočni vetar. Minimalna temperatura 14° C, maksimalna dnevna 27° C.

Zajecaronline/N.S.

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