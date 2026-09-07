Manastir Tumane poziva vernike na molitvu pred ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske

U nedelju, 20. septembra, u manastiru Tumane biće održano molitveno okupljanje posvećeno Presvetoj Bogorodici Kurskaje Tumanskoj.

Prema najavi manastira Tumane, na pretprazništvo Male Gospojine, 20. septembra, program će početi u 8:30 časova Svetom liturgijom. Dok će u 10 časova biti služen svečani moleban sa vodoosvećenjem, tokom kojeg će biti osveštani Bogorodičini darovi, a potom podeljeni vernom narodu.

Kako je navedeno u objavi, tom prilikom biće podeljene latice ruža, lovora i masline.

Vernici će imati priliku da u manastir dođu sa svojim molitvama, zahvalnošću i željom da se zajedno pomole pred čudotvornom ikonom Presvete Bogorodice Kurskaje Tumanske.

U manastiru Tumane u toku je i izgradnja nove crkve, u kojoj će u budućnosti biti trajno smeštena ova velika svetinja, kako bi verni narod imao posebno mesto za molitvu pred čudotvornom ikonom.

Zajecaronline/Manastir Tumane/N.S.

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