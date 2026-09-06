Vlahović strelac za pobedu Bešiktaša u derbiju protiv Fenerbahčea

Fudbaleri Bešiktaša savladali su kao gosti Fenerbahče rezultatom 2:1, a gol odluke postigao je Dušan Vlahović.

Milan Škrinjar je doveo domaćina u prednost u 26. minutu, a preokret su doneli Ridvan Jilmaz u 38. i Vlahović u 73. minutu.

Srbin je nastavio seriju posle het-trika u prošlom kolu protiv Koruma.

Posle četiri kola Bešiktaš je drugi sa devet bkdova, jedan manje od Galatasaraja, dok je Fenerbahče četvrti sa šest.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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