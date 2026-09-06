Havaji se spremaju za udar i poplave

Američka savezna država Havaji proglasila je vanredno stanje zbog uragana Louel, koji je dostigao najvišu kategoriju 5, i za koji se očekuje da će u ponedeljak udariti na njihova zapadna ostrva, saopštio je Nacionalni centar za uragane.
Uragan je na Pacifiku tokom protekle noći ojačao do kategorije 5, sa vetrovima do 260 kilometara na sat, prenosi CNN.
“Moguće je dodatno pojačanje tokom narednog dana ili nešto duže, nakon čega će uslediti postepeno slabljenje do početka sledeće nedelje”, navodi se u saopštenju Nacionalnog centra za uragane.
Prema prognozi, Louel će biti blizu jačine kategorije 3 kada se bude približio Havajima.
Louel će biti dovoljno jak da značajno uzburka okean od putanje kojom se bude kretao, i da pošalje velike talase i više vode nego obično na južne obale Havaja, gde će i plima biti blizu svojih najviših nivoa u mesecu, čime se povećava opasnost od poplava.
Američka Nacionalna meteorološka služba je upozorila da su velike poplave moguće na obali ostrva Kauai, dok su značajne poplave moguće na obali ostrva Oahua.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
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