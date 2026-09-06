U 15 evropskih zemalja virusom Zapadnog Nila zaraženo 1.086 osoba

Najmanje 1.086 osoba zaraženo je virusom Zapadnog Nila u 15 evropskih zemalja ove godine do 3. septembra, objavio je danas Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC).

U saopštenju, objavljenom na sajtu ECDC navodi se da je broj potvrđenih slučajeva infekcije virusom Zapadnog Nila naglo povećan poslednjih sedmica nakon što je početkom avgusta prijavljeno više od 240 slučajeva u sedam evropskih zemalja.

Ističe se da je u Italiji zabeležen najveći broj infekcija virusom Zapadnog Nila – 516, a da slede Grčka sa 284 i Španija sa 88.

Virus Zapadnog Nila uglavnom šire komarci među divljim pticama, ali zaraženi komarci mogu da prenesu virus i na ljude.

Prema nemačkom Institutu Robert Koh, oko 20 odsto zaraženih osoba virusom Zapadnog Nila ima simptome slične gripu, dok se samo jedna od 100 ozbiljno razboli.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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