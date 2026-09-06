Vučić u poseti Zapadnobačkom okrugu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetiće Zapadnobački okrug.

Prema programu posete, Vučić će nešto posle 9 časova obići kompaniju „Phi Academy” u Ratkovu, u opštini Odžaci.

Zatim će u 9.45 časova, obići domaćinstvo porodice Stanimirović u Karavukovu, takođe u opštini Odžaci, a u 10.30 časova počeće obilazak radova na putu Bački Brestovac – Bački Gračac, u istoj opštini.

U 11.15 časova obići će Spomen biblioteku u Prigrevici, u opštini Apatin, dok će u 11.50 časova početi obilazak domaćinstva porodice Malbaša u Svilojevu, takođe u opštini Apatin.

Za 12.45 časova predviđen je obilazak preduzeća „Construct Invest” u Kljajićevu, u opštini Sombor, nakon čega će, u 13.25 časova, Vučić obići radove na izgradnji novog objekta PU „Vera Gucunja”.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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