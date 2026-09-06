Oglasio se MUP: “Roditelji da provere da li deca ispunjavaju zakonske uslove za vožnju trotineta”

Oglasio se MUP

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) objavilo je danas apel roditeljima da razgovaraju sa decom i da provere da li ispunjavaju zakonske uslove za vožnju trotineta.

“Trotinet nije igračka. 25 km/h možda ne zvuči brzo, ali pri toj brzini pad ili sudar mogu promeniti život za samo nekoliko sekundi”, navodi se u apelu.

Ministarstvo naglašava da roditelji ne treba deci da dozvole da na trotinet stanu bez kacige i osnovnog poznavanja saobraćajnih pravila.

Oglasio se MUP

“Jedan razgovor danas može sprečiti tragediju sutra jer bezbednost nije stvar sreće”, zaključuje se u apelu MUP-a.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!