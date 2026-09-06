Cela pirotska kotlina u dimu izazvanom požarom

Zbog velikog požara na Suvoj planini i ogromne količine dima, čitava pirotska kotlina, iako se nalazi na pedesetak kilometara od požara, bila je u izmaglici od dima izazvanog vatrenom stihijom.

Miris dima takođe se osećao praktično u celoj pirotskoj kotlini.

Inače, u požaru koji je lokalizovan u pirotskom kraju, u ataru sela Sopot, izgorelo je nekoliko vikendica i automobila.

Brzom intervencijom vatrogasaca izbegnuta je daleko veća šteta.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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