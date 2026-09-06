Karavan EKSPO 2027 u Topoli na prostoru Karađorđevog grada

Topola je na prostoru Karađorđevog grada bila domaćin Ekspo karavana – Paviljona igre, koji nastavlja putovanje po gradovima Srbije, kako bi građanima približio specijalizovanu izložbu EXPO 2027 Beograd i omogućio im da već sada postanu deo najvećeg međunarodnog događaja.

U okviru prigodnog programa, domaćini su predstavili svoja dostignuća u oblastima kulture, umetnosti, sporta i inovacija.

Dejan Radojičić, predstavnik Espo 2027, istakao je da Expo nije samo Beograd, već da je domaćin Espa cela Srbija.

”Za Topolu Expo predstavlja dodatnu razvojnu šansu kroz promociju turizma i svega onoga što Topola nudi. Pomenuo bih samo neke stvari kao što su Oplenac, vinogradi, poznata vinska tradicija i nadaleko čuvena Oplenačka berba. Koje već decenijama okupljaju veliki broj ljudi, gde se Topola pokazala kao dobar domaćin. A upravo mi iz Expo-a želimo da budemo dobri domaćini svetu’‘, rekao je.

Predstavnik Ekspo 2027 je iskoristio ovu priliku da pozove sve đake i roditelje da u periodu od 17. maja do 25. juna 2027. posete Expo izložbu.

Kako navodi, Expo je obezbedio besplatne ulaznice i besplatan prevoz, a radi se o vannastavnim aktivnostima koje nisu obavezne i koje se odvijaju u saglasnosti roditelja.

On je posebno naglasio treću – poslovnu komponentu EXPO-a.

Govoreći u ime domaćina, Janka Vuković, predsednica Skupštine opštine Topola, zahvalila je organizatoru Expo karavana što je prepoznao resurse i potencijale Topole i zastao u kraljevskoj Topoli.

”Topola ima previše potencijala koje treba da vidi čitav svet, s obzirom da se očekuje preko četiri miliona posetilaca naredne godine na izložbi Expo 2027. Mi ćemo se potruditi i dati sve od sebe da deo tih posetilaca dovedemo u Topolu. Topola je mesto kraljeva, Topola je mesto gde kraljevi spavaju, ali i danas žive”, navela je ona.

Posle obraćanja zvaničnika, posetioci Ekspo karavana 2027 u postoru Karađorđevog grada u Topoli su imali priliku da uživaju u nastupu folkora, talentovanih solista i predstavljanju mladih sportista Topole.

Specijalizovana izložba EXPO 2027 Beograd biti održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine. Sa temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.

Tokom 93 dana izložba će okupiti kulture, ideje, inovacije, muziku, sport i ljude iz čitavog sveta.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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