Horoskop za 7. septembar: Blizancima sledi iznenađenje, a neko mora da preseče u ljubavi

OVAN

Sutra ćete biti puni energije, ali pazite da ne reagujete previše impulsivno. Na poslu vas očekuje razgovor koji može da promeni tok narednih dana. U ljubavi – neko želi da čuje šta zaista osećate.

BIK

Novac dolazi u prvi plan. Moguća je uplata, vraćanje duga ili vest koja će vas obradovati. Emotivno ste stabilniji nego prethodnih dana, ali nemojte ignorisati osobu koja vam jasno pokazuje interesovanje.

BLIZANCI

Telefon vam može doneti iznenađenje. Poruka, poziv ili vest od osobe od koje to najmanje očekujete promeniće vam raspoloženje. Na poslu pazite kome poveravate svoje planove.

RAK

Potreban vam je mir. Previše ste energije trošili na tuđe probleme, a sada je vreme da se okrenete sebi. Slobodni Rakovi mogu imati zanimljiv susret u večernjim satima.

LAV

Bićete primećeni gde god da se pojavite. Dobar dan za posao, pregovore i pokazivanje onoga što umete. U ljubavi se neko konačno odlučuje da napravi prvi korak prema vama.

Horoskop za 7. septembar: Blizancima sledi iznenađenje, a neko mora da preseče u ljubavi

DEVICA

Jedna situacija koja vas je dugo opterećivala počinje da se rešava. Ne analizirajte svaku sitnicu. Finansijski budite oprezni sa kupovinama koje vam zapravo nisu potrebne.

VAGA

Ljubav sutra nosi glavni zaplet. Neko može pokušati da se vrati u vaš život, a na vama je da odlučite da li prošlost zaslužuje još jednu šansu. Poslovno – stiže dobra ideja.

ŠKORPIJA

Saznaćete nešto što vam je do sada bilo prećutano. Ne reagujte odmah, jer će vam nekoliko sati distance pomoći da donesete mnogo bolju odluku. Uveče vas očekuje prijatno iznenađenje.

STRELAC

Sutra vas vuče promena. Mogući su planovi za put, izlazak ili susret sa osobom koju dugo niste videli. Novac vam može otići brže nego što ste planirali, pa pripazite na troškove.

JARAC

Poslovno ste veoma jaki. Neko će primetiti vaš trud, a moguća je i pohvala ili ponuda koja vam otvara nova vrata. U ljubavi spustite gard – druga strana nije vaš neprijatelj.

VODOLIJA

Neočekivan obrt može vam promeniti planove, ali će se na kraju pokazati kao dobra stvar. Slobodne Vodolije mogu privući vrlo neobičnu osobu. Zauzete neka ne prave problem tamo gde ga nema.

RIBE

Intuicija će vam sutra biti izuzetno jaka. Ako imate osećaj da nešto treba da uradite ili izbegnete – poslušajte sebe. Emotivno vas očekuje nežan razgovor koji može da približi dve osobe više nego što su očekivale.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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