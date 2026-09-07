Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na svom terenu Partizan rezultatom 2:1 u utakmici osmog kola Superlige Srbije i 180. večitom derbiju.

Golove za Zvezdu postigli su Bamba Dijeng u 17. minutu i Mirko Ivanić iz penala u 28. minutu.

Partizan je došao u prednost u 50. sekundi utakmice, kada je Že postigao najbrži gol u istoriji večitih derbija.

Domaća ekipa je prvu šansu na utakmici imala u 11. minutu. Mirko Ivanić je centrirao sa leve strane, a Vasilije Kostov je glavom poslao loptu pored pored gola Partizana. Ivanić je dva minuta kasnije imao dobru priliku za izjednačenje, ali je bio neprecizan sa oko 10 metara.

Partizan poveo, Zvezda pobedila u 180. večitom derbiju

Debitant u dresu Crvene zvezde Bamba Dijeng je u 17. minutu iskoristio centaršut Ivanića i prosledio loptu u gol za 1:1.

Fudbaler Partizana Vukašin Đurđević odborio je Mateja Gaštarova u svom šesnaestercu u 24. minutu, a glavni sudija Nenad Minaković je nakon poziva iz VAR sobe dosudio penal. Ivanić je zatim bio precizan sa “bele tačke” za drugi gol “crveno-belih”. Demba Sek je u 40. minutu uputio šut na gol Crvene zvezde, a golman Mateus je loptu odbio do Nikole Čumića koji se našao u ofsajdu.

Poslednju šansu u prvom poluvremenu imao je Že, koji je u 43. minutu imao pokušaj glavom koji je završio pored gola Mateusa. Fudbaler Partizana Milan Vukotić šutirao je u 54. minutu sa oko 17 metara i pogodio prečku.

Kostov je u 63. minutu sa oko 20 metara uputio udarac preko gola Partizana. Zvezda je sedam minuta kasnije imala dobru priliku da iz kontranapada dođe od trećeg gola, ali je Osman Bukari šutirao pored gola Krunića.

Bukari je u 72. minutu uputio dodavanje do Balova, koji je loše zahvatio loptu.

Partizan je do kraja meča imao još par prilika da ugrozi gol Crvene zvezde. Že je dva puta šutirao u spoljni deo mreže gola, a Mateus je odbranio pokušaj Nikole Simića.

Zvezda je vodeća na tabeli Superlige Srbije sa 18 bodova iz šest utakmica, dok je Partizan na 12. mestu sa sedam bodova iz sedam mečeva.

Zvezda je ovom utakmicom došla do 74. pobede u večitim derbijima, Partizan ima 48 trijumfa, dok je 58 utakmica završeno nerešenim rezultatom.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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