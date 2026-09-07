Proglašena vanredna situacija na delu teritorije opštine Majdenpek zbog požara

Vanredna situacija je proglašena na delu teritorije opštine Majdanpek, u ataru Rudne Glave, na mestu zvanom Muski deo, zbog velikog požara na otvorenom prostoru. Vanredna situacija je proglašena i zbog velikog stradanja vegetacije i negativnog uticaja na životnu sredinu.

Odluku o proglašenju vanredne situacije doneo je predsednik opštine Majdanpek, na osnovu zaključka Opštinskog štaba za vanredne situacije.

Zajecaronline/Opština Majdanpek/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!