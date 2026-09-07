Zaječar u znaku tradicionalnog jesenjeg vašara od 6. do 8. septembra
Miris roštilja, šarenilo tezgi, zvuci muzike ponovo se šire zaječarskim vašarištem na Kraljevici.
Za jesenji vašar kaže se da je najveći i najposećeniji u Zaječaru, a održava se od 6. do 8. septembra. Iz godne u godinu okuplja veliki broj trgovaca i ljubitelje vašara iz grada, okolnih mesta, regiona, ali i cele Srbije.
I ove godine donosi bogatu ponudu, dobru atmosferu i neizostavni vašarski duh.
Na Vašarištu se može pronaći raznovrsna roba: od garderobe, obuće i kućnih potrepština, do alata, polovne robe i različitih proizvoda široke potrošnje.
Neizostavni deo vašarske ponude su i brojni štandovi sa hranom. Jedinstvene mekike se prodaju po ceni od 100 dinara, za porciju krofnica treba da izdvojite 400 dinara, a zastupljena je i bogata ponuda jela sa roštilja, kao i pečenje.
Najmlađe su privukli brojni zabavni sadržaji i neizostavni luna park. Cene dečjih sadržaja kreću se od 150 do 500 dinara po vožnji ili žetonu.
I dok se Vašarištem smenjuju trgovci, posetioci i zvuci muzike, jesenji vašar godinama unazad okuplja ljude iz Zaječara, okolnih mesta, ali i cele zemlje, čuvajući tradicije i života ovog kraja.
Zajecaronline/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Dodaj komentar