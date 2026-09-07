Zaječar u znaku tradicionalnog jesenjeg vašara od 6. do 8. septembra

Miris roštilja, šarenilo tezgi, zvuci muzike ponovo se šire zaječarskim vašarištem na Kraljevici.

Za jesenji vašar kaže se da je najveći i najposećeniji u Zaječaru, a održava se od 6. do 8. septembra. Iz godne u godinu okuplja veliki broj trgovaca i ljubitelje vašara iz grada, okolnih mesta, regiona, ali i cele Srbije.

I ove godine donosi bogatu ponudu, dobru atmosferu i neizostavni vašarski duh.

Na Vašarištu se može pronaći raznovrsna roba: od garderobe, obuće i kućnih potrepština, do alata, polovne robe i različitih proizvoda široke potrošnje.

Neizostavni deo vašarske ponude su i brojni štandovi sa hranom. Jedinstvene mekike se prodaju po ceni od 100 dinara, za porciju krofnica treba da izdvojite 400 dinara, a zastupljena je i bogata ponuda jela sa roštilja, kao i pečenje.

Najmlađe su privukli brojni zabavni sadržaji i neizostavni luna park. Cene dečjih sadržaja kreću se od 150 do 500 dinara po vožnji ili žetonu.

I dok se Vašarištem smenjuju trgovci, posetioci i zvuci muzike, jesenji vašar godinama unazad okuplja ljude iz Zaječara, okolnih mesta, ali i cele zemlje, čuvajući tradicije i života ovog kraja.

Zajecaronline/N.S.

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