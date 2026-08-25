VESNA ZMIJANAC NASTAVLJA VELIKU TURNEJU! Posle niza rasprodatih koncerata muzička diva stiže u Skoplje – sprema se spektakl za pamćenje

VESNA ZMIJANAC NASTAVLJA VELIKU TURNEJU!

Nakon niza rasprodatih spektakularnih koncerata, muzička diva Vesna Zmijanac nastavlja svoju veliku jubilarnu turneju. Sledeći veliki susret sa publikom zakazan je za 28. novembar 2026. godine u Skoplju.

Arena „Jane Sandanski“ te večeri postaće mesto susreta jedne od najvećih muzičkih zvezda regiona i publike koja već decenijama uz njene pesme voli, slavi, pati i raduje se.

Emocija, vanvremenski hitovi i atmosfera po kojoj su Vesnini koncerti odavno poznati biće u centru spektakla koji se priprema za makedonsku publiku.

PESME KOJE SU OBELEŽILE GENERACIJE

Vesna Zmijanac iza sebe ima ono što se ne može napraviti preko noći – decenije velike karijere i repertoar pesama koje su odavno prerasle vreme u kojem su nastale.

„Nevera moja“, „Kazni me, kazni“, „Svatovi“, „Kraljica tuge“, „Kunem ti se životom“, „Idem preko zemlje Srbije“ i brojni drugi hitovi pevaju se i danas, a mnoge od njih dobro poznaje i publika koja nije bila ni rođena kada su prvi put objavljene

Upravo u tome leži snaga Vesne Zmijanac. Generacije se menjaju, ali njene pesme ostaju. Njeni koncerti zato nisu samo niz najvećih hitova. To su večeri snažnih emocija tokom kojih je često dovoljno da Vesna otpeva prve stihove, a da publika preuzme ostatak pesme.

Velika jubilarna turneja već je pokazala koliko interesovanje vlada za jednu od najprepoznatljivijih pevačica sa ovih prostora. Niz rasprodatih koncerata najbolja je potvrda da Vesnina publika ostaje uz nju i nakon decenija na sceni.

Sada je red na Skoplje. Arena „Jane Sandanski“ 28. novembra biće ispunjena emocijama, muzikom i hitovima koje publika zna napamet. Očekuje se veče u kojem će hiljade glasova pevati zajedno sa Vesnom. Biće to još jedna stanica velike turneje kojom muzička diva slavi impresivnu karijeru, ali i ljubav publike koja je prati sve ove godine.

VESNA ZMIJANAC – IME KOJE TRAJE

Na muzičkoj sceni trendovi dolaze i prolaze, menjaju se generacije i način na koji se muzika sluša, ali samo najveći izvođači uspevaju da njihove pesme nastave da žive decenijama. Vesna Zmijanac upravo je jedna od njih.

Zato Skoplje 28. novembra ne čeka samo još jedan koncert. Čeka ga susret sa muzičkom legendom čije pesme već decenijama spajaju generacije – i još jedna noć koja će pokazati da velike zvezde ne pripadaju jednom vremenu. One traju.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!