Petogodišnja devojčica u Kraljevu preminula od povreda, uhapšen vozač koji je pokosio porodicu na trotoaru

POLICIJA U KRALJEVU UHAPSILA JE J. A. (26) IZ TOG GRADA, ZBOG SUMNJE DA JE UPRAVLJAJUĆI AUTOMOBILOM BEZ VOZAČKE DOZVOLE UDARIO PEŠAKE. PETOGODIŠNJA DEVOJČICA PREMINULA JE OD ZADOBIJENIH POVREDA

Sumnja se da je on, juče oko 19 časova, u Ulici 4. kraljevački bataljon u Kraljevu, upravljajući vozilom “seat”, prilikom preticanja udario u putničko vozilo “folksvagen” koje se kretalo iz suprotnog smera, a kojim je upravljao 18-godišnji sugrađanin, nakon čega je prešao na pešačko-biciklističku stazu, gde je udario u drvo, a zatim i u pešake.

Tada je teške telesne povrede, opasne po život zadobila petogodišnja devojčica, dok su teške telesne povrede zadobile njena 32-godišnja majka i jednogodišnja sestra, koja se nalazila u dečjim kolicima.

Otac (35) zadobio je lake telesne povrede, kao i 33-godišnja putnica iz “seata”.

Zbog zadobijenih povreda deca su prebačena u Univerzitetsku dečju kliniku u Beogradu, gde je petogodišnja devojčica preminula.

Proverom je utvrđeno da osumnjičeni ne poseduje vozačku dozvolu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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