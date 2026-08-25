EU u roku od 24 časa od prijema zahteva obezbedila pomoć Srbiji u gašenju požara

Andreas fon Bekerat, Šef delegacije Evropske unije, izjavio je da je EU u roku od 24 sata od prijema zahteva Srbije uspela da obezbedi pomoć i uputi evropske vatrogasne timove u Srbiju i da je izuzetno ponosan zbog toga.

On je tokom obilaska vatrogasaca iz EU koji učestvuju u gašenju požara u Deliblatu rekao da se nada da će EU moći da pomogne Srbiji ne samo u zaustavljanju i gašenju požara, već i u obnovi i pošumljavanju pogođenih područja.

Bekerat je rekao da su Rumunija, Nemačka, Slovačka i Češka poslale u Srbiju helikoptere, vozila i ljudstvo. Ujedno je istakao da je ukupno oko 150 pripadnika timova iz tih zemalja angažovano na pružanju pomoći.

Andreas fon Bekerat je podsetio da je i Srbija do sada više puta bila u prilici i da pruži pomoć kroz mehanizam civilne zaštite EU. Nedavno je slala timove u Španiju i Francusku i to je kako je istakao pokazatelj “duha solidarnosti i samog mehanizma civilne zaštite”.

EU u roku od 24 časa od prijema zahteva obezbedila pomoć Srbiji u gašenju požara

Bekerat je naglasio da Srbija nije sama i da EU stoji uz nju i nastaviće da pruža podršku. Takođe je naveo da su sa njima na terenu i oficir za vezu Mehanizma za civilnu zaštitu EU, ambasadorka Rumunije i zamenik ambasadora Nemačke.

“Timovi iz Rumunije i Nemačke su na ovoj lokaciji, dok slovački i češki timovi rade na drugim terenima. Hvala vam svima”, poručio je ambasador EU u Srbiji.

Šef tima rumunskih vatrogasaca angažovanih na gašenju požara u Srbiji Ovidiu Oprean pohvalio je profesionalnost srpskih vatrogasaca. Ujedno je istakao da su oni uložili sve što je bilo moguće kako bi požar stavili pod kontrolu. Prema njegovim rečima, svih 69 rumunskih vatrogasaca koji su stigli u Srbiju dobrovoljno se prijavilo za angažovanje, a dolaze iz različitih delova Rumunije.

Predstavnik nemačkog tima za vanredne situacije Simon Fric je naveo: “Čim se zahtev Srbije aktivirao kroz mehanizam, mi smo na put krenuli sa 20 vozila i 55 ljudi. Stigli smo pre svega nekoliko sati i spremamo se da se aktivno uključimo u sve aktivnosti”. Ujedno je i istakao da se nada da će udruženim snagama uspeti da ugase požar i da osiguraju bezbednost.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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