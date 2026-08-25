Automobil pokosio majku s dvoje dece na trotoaru u Kraljevu

Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u Kraljevu, oko 19 časova. Putničko vozilo udarilo majku i dvoje dece koja su bila na trotoaru, potvrđeno je Tanjugu u PU Kraljevo.

Ova saobraćajna nesreća desila se u Ulici Četvrtog kraljevačkog bataljona.

Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo marke Seat izgubilo kontrolu nad vozilom, prešlo ivičnjak i na trotoaru udarilo majku s dvoje dece.

Kako prenose mediji, majka, starije dete i beba u kolicima su pali i ukazana im je pomoć. Prevezeni su u Opštu bolnicu “Studenica” u Kraljevu. Stepen povreda majke i starijeg deteta je teži.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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