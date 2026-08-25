Uz prolazno naoblačenje, u Srbiji danas temperature do 36 stepeni

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod, u Srbiji će danas prepodne biti pretežno sunčano vreme.

Posle podne i uveče se očekuje prolazno naoblačenje sa zapada koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata povremeno i jak južni i jugoistočni, posle podne u slabljenju i skretanju na severozapadni, a temperature će se kretati od 13 do 36 stepeni.

U Zaječaru danas pretežno sunčano. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 21° C, maksimalna dnevna 34° C.

RHMZ upozorava da visoke temperature praćene deficitom padavina i povremeno pojačanim vetrom i dalje će doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

Zajecaaronline/N.S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!