Đoković i Sabalenka protiv Patena i Sinijakove, Tijafo i Fernandez odustali

Srpski teniser Novak Đoković i Beloruskinja Arina Sabalenka igraće protiv Britanca Henrija Patena i Čehinje Katerine Sinijakove u prvom kolu US Opena u konkurenciji miks dublova, saopštili su danas organizatori takmičenja.

Đoković i Sabalenka je trebalo u prvom kolu da igraju protiv Amerikanca Frensisa Tijafoa i Kanađanke Lejle Fernandez. Međutim, američko-kanadski par se povukao iz takmičenja zbog povrede Tijafoa. Paten i Sinijakova su plasman u glavni žreb miks dublova izborili kroz kvalifikacije.

Meč Đoković/Sabalenka – Paten/Sinijakova na programu je danas od 17 časova po centralnoevropskom vremenu. Pobednici ovog duela igraće u četvrtfinalu sa boljim iz meča Elina Svitolina (Ukrajina)/Gael Monfis (Francuska) – Aleksandra Eala (Filipini)/Feliks Ože-Alijasim (Kanada).

Đoković i Sabalenka su na turniru u miks dublu postavljeni za prve nosioce.

Pobednici u miks dublu na turniru u Njujorku osvojiće novčanu nagradu od milion dolara, dok će poraženima u finalu da pripadne 500.000 dolara.

Zajecaronline/Sport.org/N.S.

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