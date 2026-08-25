VLADO KALEMBER SAŠI MIRKOVIĆU UŠTEDEO 30.000 EVRA! Direktor Hype produkcije otkrio detalje druženja, pa poručio: „Uvek čujem nešto pametno od njega” (VIDEO)

VLADO KALEMBER SAŠI MIRKOVIĆU UŠTEDEO 30.000 EVRA!

Saša Mirković, direktor i vlasnik Hype produkcije, iskoristio je vreme pred koncert grupe Srebrna krila za druženje sa legendarnim Vladom Kalemberom, a dobro raspoloženje i zanimljivu anegdotu podelio je sa pratiocima na društvenim mrežama.

U društvu direktora Hype Hrvatska Nena, Vlade Kalembera i prijatelja, Mirković je otkrio da mu je upravo frontmen Srebrnih krila dao savet koji mu je, kako tvrdi, uštedeo čak između 20.000 i 30.000 evra.

– I uvek čujem neku pametnu od mog druga Vlade Kalembera. Tako sam čuo i danas. Naime, uštedeo mi je jedno dvadeset, trideset hiljada evra. Hvala ti, Vlado. U to ime će dobiti kafu, evo – rekao je Mirković kroz osmeh, ne otkrivajući o kakvom je tačno savetu reč.

Druženje je nastavljeno uz dobru hranu i opuštenu atmosferu pred večerašnji nastup Srebrnih krila.

– Direktor Hype Hrvatska Neno je tu, Vlada Kalember, Pišta… Srebrna krila danas na Hype Lady imaju jedan lep koncert ovde tik do nas. Pobegli smo malo da napravimo jedno lepo druženje i da pojedemo malo dobre ribe – rekao je Mirković.

Usledilo je i šaljivo prepucavanje oko kafe. Mirković je upitao Kalembera da li je šećer dobar, na šta mu je muzičar odgovorio:

– Pa, nema boljeg.

SAŠA MIRKOVIĆ POZVAO PUBLIKU NA KONCERT

Mirković je na kraju pozvao publiku da večeras uživa u hitovima grupe koja je decenijama prisutna na regionalnoj muzičkoj sceni.

– Mi ćemo da se družimo i uživamo, a vi na koncert večeras, da to bude jako i dobro. Zato što Srebrna krila izvode pravu muziku – zaključio je Saša Mirković.

Sudeći po atmosferi pred koncert, dobrog raspoloženja ne manjka, a Kalemberov savet koji je direktoru i vlasniku Hype produkicije uštedeo novac ostao je mala tajna sa ovog druženja.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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