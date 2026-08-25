Vodnik 72. brigade pronađen mrtav u kasarni u Pančevu

Vodnik M.B. na službi u 72. brigadi za specijalne operacije pronađen je bez znakova života juče oko 15:00 časova u kasarni „Rastko Nemanjić“ u Pančevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Postoji osnovana sumnja da je izvršio samoubistvo. Nadležni organi su izašli na lice mesta radi utvrđivanja okolnosti zbog kojih su nastupile smrtne posledice. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije je naredio formiranje komisije za utvrđivanje uzroka i okolnosti nastanka vanrednog događaja, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Vodnik M.B. je rođen 25. aprila 2000. godine, a u Vojsci Srbije bio je od 2023. godine.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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