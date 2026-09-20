Koliko vode zaista treba da pijemo dnevno? Ova dva znaka mogu otkriti da li ste dovoljno hidrirani

Koliko vode zaista treba da pijemo dnevno?

Voda čini oko 60 do 70 odsto ljudskog tela i predstavlja jedan od ključnih elemenata za njegovo pravilno funkcionisanje. Učestvuje u varenju hrane, pomaže regulaciji telesne temperature i omogućava normalno odvijanje brojnih procesa u organizmu.

Ipak, kada je reč o tome koliko vode treba da pijemo tokom dana, ne postoji jedno pravilo koje odgovara svima.

Često se može čuti savet da bi trebalo unositi dva do tri litra vode dnevno. Međutim, stvarne potrebe za tečnošću zavise od brojnih faktora, uključujući telesnu građu, način ishrane, nivo fizičke aktivnosti, temperaturu i vlažnost vazduha.

Deo potrebne tečnosti ne unosimo samo kroz vodu, već i putem hrane i drugih napitaka.

Koliko vode zaista treba da pijemo dnevno?

Da li postoji univerzalna količina vode?

Iako se često govori o šest do osam čaša vode dnevno, količina tečnosti koja je potrebna organizmu može značajno da varira od osobe do osobe. Zbog toga se ne može odrediti univerzalna količina koju bi svako trebalo da popije.

Istraživanje dr Stjuarta Galoveja, vanrednog profesora fiziologije, još 2016. godine ukazalo je i na to da uobičajena konzumacija različitih napitaka ne mora nužno da dovede do većeg gubitka tečnosti u odnosu na vodu. To se odnosilo i na napitke sa diuretičkim dejstvom, poput piva i instant kafe, kada se konzumiraju u umerenim količinama.

Zato je, umesto slepog praćenja određenog broja čaša, korisno obratiti pažnju na signale koje nam organizam šalje.

Koliko puta dnevno treba da mokrimo?

Jedan od pokazatelja hidratacije može biti učestalost mokrenja.

Prema Galoveju, grubo pravilo je da mokrenje četiri do šest puta dnevno može ukazivati na to da organizam dobija dovoljno tečnosti.

S druge strane, češći odlasci u toalet mogu biti znak da unosimo više tečnosti nego što nam je potrebno, dok ređe mokrenje može ukazivati na nedovoljan unos.

Ipak, ovaj pokazatelj ne treba posmatrati izolovano.

Na učestalost mokrenja mogu uticati godine, funkcija bubrega, određeni lekovi, kao i vrsta napitaka koje unosimo. Zbog toga broj odlazaka u toalet nije potpuno precizan pokazatelj hidratacije.

Slušajte signale svog organizma

Žeđ je prirodan signal organizma da mu je potrebna tečnost, mada osećaj žeđi kod starijih osoba može biti slabiji.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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