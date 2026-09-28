Vikend u Zdravstvenom centru Zaječar: Brojni pregledi i intervencije

Tokom proteklog vikenda, odnosno u petak, subotu i nedelju, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljena su 113 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 59 puta, od toga je 47 intervencija bilo u službi, dok je 22 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 186 školske dece i 127 predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljen 37 pregled.

U zaječarskom porodilištu tokom ova tri dana rođene su dve devojčice.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog gastrointestinalnih infekcija, pogoršanja stanja kod osoba sa opstruktivnim bolestima pluća, hipertenzije, povreda.

Na teritoriji Zaječara povređena su četiri lica u saobraćajnim nezgodama, svi su zbrinuti u ZC Zaječar.

Zajecaronline/N.S.

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