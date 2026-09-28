Od početka septembra život izgubilo 10 vozača dvotočkaša: Policija uputila važan apel
Tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodilo se 714 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 6, a povređeno 392 lica, navedeno je u saopštenju Policijske uprave.
S obzirom na povoljne vremenske uslove i dalje je povećan broj motocikala u saobraćaju, što, nažalost, dovodi i do učestalijih nezgoda sa tragičnim ishodima.
Kako navode iz MUP-a, od početka septembra u saobraćajnim nezgodama život je izgubilo čak 10 vozača dvotočkaša.
Apeluje se na sve vozače da obrate posebnu pažnju, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, kao i na brzim saobraćajnicama. Motociklisti se često ne uoče na vreme, a njihova bezbednost može biti ugrožena i najmanjom nepažnjom ili minimalnim kontaktom sa drugim vozilom. Ujedno se apeluje i na vozače dvotočkaša da je neophodno korišćenje zaštitne opreme i kacige, jer spašava živote vozača, ali i putnika na dvotočkašu i značajno smanjuje posledice saobraćajnih nezgoda.
Takođe, s obzirom na veliki broj deonica na kojima se izvode radovi, apeluje se na vozače da prilagode brzinu uslovima i stanju na putu i da obavezno poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju, kako bi se izbegle saobraćajne nezgode i njihove posledice.
Zajecaronline/N. S.
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