Od početka septembra život izgubilo 10 vozača dvotočkaša: Policija uputila važan apel

Tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodilo se 714 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 6, a povređeno 392 lica, navedeno je u saopštenju Policijske uprave.

S obzirom na povoljne vremenske uslove i dalje je povećan broj motocikala u saobraćaju, što, nažalost, dovodi i do učestalijih nezgoda sa tragičnim ishodima.

Kako navode iz MUP-a, od početka septembra u saobraćajnim nezgodama život je izgubilo čak 10 vozača dvotočkaša.

Apeluje se na sve vozače da obrate posebnu pažnju, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, kao i na brzim saobraćajnicama. Motociklisti se često ne uoče na vreme, a njihova bezbednost može biti ugrožena i najmanjom nepažnjom ili minimalnim kontaktom sa drugim vozilom. Ujedno se apeluje i na vozače dvotočkaša da je neophodno korišćenje zaštitne opreme i kacige, jer spašava živote vozača, ali i putnika na dvotočkašu i značajno smanjuje posledice saobraćajnih nezgoda.

Takođe, s obzirom na veliki broj deonica na kojima se izvode radovi, apeluje se na vozače da prilagode brzinu uslovima i stanju na putu i da obavezno poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju, kako bi se izbegle saobraćajne nezgode i njihove posledice.

Zajecaronline/N. S.

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