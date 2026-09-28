Astro prognoza za ponedeljak, 29. septembar: Blizancima nova vest menja planove, a ovaj znak rešava ljubavne probleme

Ovan

Ponedeljak vam donosi snažnu energiju i želju da završite ono što ste započeli. Na poslu možete dobiti priliku da pokažete koliko ste sposobni, ali nemojte dozvoliti da vas nestrpljenje uvede u raspravu. Finansije zahtevaju malo više pažnje, posebno ako planirate veći trošak. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji može razjasniti nedoumice. Slobodni Ovnovi mogu privući pažnju osobe koja im se već neko vreme dopada.

Bik

Pred vama je stabilan dan u kojem ćete najbolje proći ako ne budete žurili. Poslovna situacija se polako razvija u vašu korist, a moguće su i dobre vesti vezane za novac. U ljubavi vas očekuju toplina i osećaj sigurnosti. Ako ste u vezi, partner će želeti više vašeg vremena i pažnje. Slobodni Bikovi mogu ostvariti zanimljiv kontakt preko prijatelja.

Blizanci

Ponedeljak vam donosi mnogo razgovora, poruka i novih informacija. Jedna vest može promeniti vaše planove, ali će se na kraju pokazati korisnom. Na poslu budite pažljivi sa detaljima i ne prihvatajte obaveze koje ne možete da završite. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor, flert ili neočekivan susret. Veče je odlično za druženje.

Rak

Danas ćete biti posebno emotivni i intuitivni. Lako ćete prepoznati kada neko nije iskren prema vama, zato verujte svom osećaju. Na poslu završite prvo ono što je najvažnije i ne dozvolite da vas tuđi problemi opterete. U ljubavi vas očekuje razgovor koji može doneti više bliskosti. Porodična podrška biće vam veoma važna.

Lav

Vaša harizma danas dolazi do punog izražaja. Na poslu možete dobiti pohvalu, važan zadatak ili priliku da se istaknete pred ljudima koji mogu uticati na vaš budući napredak. U ljubavi vas očekuju strast i pažnja. Slobodni Lavovi mogu doživeti susret koji će ih prijatno iznenaditi.

Devica

Dan vam donosi potrebu da napravite red u obavezama i planovima. Ako budete dobro organizovani, uspećete da završite mnogo više nego što očekujete. Finansijski budite oprezni sa nepotrebnim trošenjem. U ljubavi pokušajte da ne analizirate svaku sitnicu. Iskren razgovor može vam doneti olakšanje i više poverenja.

Vaga

Pred vama je dan povoljan za dogovore, saradnju i rešavanje nesporazuma. Vaša diplomatska priroda pomoći će vam da izbegnete konflikt na poslu. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci, nežnost i više romantike. Slobodne Vage mogu dobiti poruku od osobe koja im je već neko vreme u mislima.

Škorpija

Bićete veoma fokusirani i spremni da donesete odluku koju ste dugo odlagali. Jedna informacija može vam otvoriti oči i pomoći da sagledate situaciju iz drugog ugla. U ljubavi budite otvoreni i ne skrivajte osećanja. Slobodne Škorpije mogu doživeti neočekivan susret sa osobom koja će ih snažno zainteresovati.

Strelac

Dan vam donosi optimizam i želju da promenite svakodnevnu rutinu. Mogući su novi planovi, zanimljiv razgovor ili prilika povezana sa putovanjem. Na poslu budite fleksibilni jer se situacija može promeniti u poslednjem trenutku. U ljubavi vas očekuju vedri trenuci, flert i lepo raspoloženje.

Jarac

Vaš trud danas može biti primećen i nagrađen. Na poslu ćete pokazati odgovornost i istrajnost, a moguće je da ćete dobiti zadatak koji vam može doneti dodatno iskustvo ili napredak. U ljubavi pokažite više pažnje i ne dozvolite da posao bude važniji od emocija. Slobodni Jarčevi mogu započeti komunikaciju sa osobom koja ih privlači.

Vodolija

Ponedeljak vam donosi neočekivane ideje i mogućnosti. Nešto što vam na prvi pogled deluje neobično može se pokazati kao odlična prilika. Na poslu se oslonite na svoju kreativnost, ali ne zanemarujte praktične detalje. U ljubavi vas očekuje zanimljiva komunikacija i mogućnost prijatnog iznenađenja. Slobodne Vodolije mogu upoznati nekoga sasvim slučajno.

Ribe

Pred vama je dan u kojem ćete mnogo toga osećati, čak i kada drugi ne govore otvoreno. Intuicija vam može pomoći da donesete pravu odluku na poslu i u privatnom životu. U ljubavi vas očekuju nežnost, razumevanje i iskren razgovor. Ako ste slobodni, moguće je poznanstvo koje će u početku delovati neobavezno, ali bi kasnije moglo dobiti dublje značenje. Veče provodite u miru.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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