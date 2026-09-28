NSZ: Sajam zapošljavanja 29. septembra u Zaječaru

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) najavila je da će se u Zaječaru u utorak, 29. septembra, od 11 do 13 časova, u holu Narodnog pozorišta Timočke Krajine “Zoran Radmilović” održati Sajam zapošljavanja.

Poslodavci će na sajmu moći da iskažu svoje kadrovske potrebe i jednostavno i brzo pronađu potrebne radnike. Na raspolaganju će im biti i besplatna profesionalna selekcija prilikom izbora kandidata i mogućnost korišćenja finansijskih olakšica pri zapošljavanju.

Prijava poslodavaca za učešće na sajmu je u toku i vrši se lično u Filijali NSZ Zaječar, pozivom na broj telefona 019/444-503 ili putem imejla Marija.PopManic@nsz.gov.rs.

Zainteresovana nezaposlena lica za učešće na sajmu treba da se jave svom savetniku za zapošljavanje radi evidentiranja učešća i informisanja o pripremi za sajam, navedeno je u saopštenju.

NSZ savetuje nezaposlene da pre dolaska na sajam pohađaju Obuku za aktivno traženje posla koja je dostupna i na onlajn platformi za učenje NSZ, kako bi što bolje sastavili svoju radnu biografiju (CV) i pripremili se za razgovor za posao.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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