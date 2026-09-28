Produžen rok do 1. decembra za subvencije za kupovinu novih električnih vozila

Rok za podnošenje zahteva za subvencije za kupovinu novih električnih vozila koji je bio do 30. septembra, produžen je do 1. decembra, objavljeno je u Službenom glasniku.

Subvencije se dodeljuju po redosledu pristiglih i urednih zahteva, sve dok ima raspoloživih sredstava u budžetu.

Elektronsko prijavljivanje građana, preduzetnika i firmi za subvencionisanu kupovinu električnih vozila preko Portala eUprava, počelo je 1. marta ove godine.

Kako je tad saopšteno za ovu namenu je opredeljeno 170 miliona dinara, a pojedinačni iznosi se kreću od 250 do 5.000 evra u zavisnosti od kategorije vozila.

Subvencija za mopede i lake tricikle iznosi 250 evra, za električne motocikle, teške tricikle i četvorocikle država daje 500 evra, a za novi putnički električni automobil ili lako teretno vozilo do 3,5 tona subvencija iznosi 5.000 evra.

Pravo na subvenciju imaju fizička lica, preduzetnici i pravna lica, a vozilo mora biti novo, odnosno pre podnošenja zahteva ne sme biti korišćeno niti registrovano.

Subvencija može da se iskoristi kao deo učešća za finansijski lizing ili za plaćanje dela kupoprodajne cene vozila. A kod kupovine sopstvenim sredstvima, subvencija se isplaćuje nakon što kupac dokaže da je platio deo cene koji nije pokriven državnom pomoći.

Zahtev se podnosi elektronski Ministarstvu zaštite životne sredine, preko Portala eUprava.

Ukoliko budžetski novac bude potrošen pre 1. decembra, postupak dodele subvencija se prekida i zainteresovani će o tome biti obavešteni na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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