Avion Lufthanse prinudno sleteo u Lion nakon što se zapalila prenosiva baterija jednog od putnika

Avion nemačke avio-kompanije Lufthansa, sa 198 putnika, preusmeren je na aerodrom u Lionu nakon što se u letelici zapalila prenosiva baterija (powerbank) jednog od putnika, saopštila je kompanija.

Incident se dogodio u subotu uveče tokom leta LH1170, na kojem je avion Erbas A321-200 saobraćao iz Frankfurta za Lisabon.

Posada je odmah obezbedila bateriju u posebnoj zaštitnoj vreći namenjenoj baterijama na bazi litijuma, prenosi Figaro. Piloti su potom odlučili da preusmere avion ka Lionu. Ujedno su i proglasili vanrednu situaciju kako bi letelica imala prednost pri sletanju.

Putnici su potom normalno napustili avion, a povređenih nije bilo. Svih 198 putnika i šest članova posade smešteni su u hotel, a zatim je organizovan nastavak putovanja ka Lisabonu.

Lufthansa je saopštila da žali zbog incidenta i prekida putovanja, ističući da bezbednost putnika i posade predstavlja njen prioritet.

Kompanija je od januara 2026. godine zabranila korišćenje i punjenje prenosivih baterija tokom leta. Putnicima je, pod određenim bezbednosnim uslovima, dozvoljeno da u kabini imaju najviše dve takve baterije.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.