Naučnici otkrivaju: Kako jesen utiče na radnu sposobnost i raspoloženje
Skraćivanje dnevne svetlosti tokom jeseni utiče na opšte stanje ljudi, radnu sposobnost i raspoloženje, izjavio je ruski naučnik Denis Gubin sa Tjumenjskog državnog medicinskog univerziteta.
Po njegovim rečima, sezonske oscilacije u dužini dana jače se osećaju u regionima udaljenim od ekvatora, prenela je agencija RIA Novosti.
“Kada sunce ranije zalazi, mozak ranije prima signal o nastupanju mraka. Kao odgovor na to, menja se proizvodnja melatonina, opada budnost, javljaju se pospanost, umor, a ponekad se pogoršava i raspoloženje”, objasnio je šef laboratorije Tjumenjskog državnog medicinskog univerziteta.
Kako ističe naučnik, svakodnevne šetnje na otvorenom u prvoj polovini dana mogu da pomognu. Druga opcija je “pametno cirkadijalno svetlo” koje pozitivno utiče na biološki sat, san, hormonski balans, kao i na metabolizam. Gubin je kazao da vitamin D i magnezijum treba uzimati samo u slučaju kada se javi deficit, te dodao da ti suplementi ne mogu da zamene svetlost, san i fizičku aktivnost.
“Ako se nekoliko dana ili nedelja jednostavno oseća manjak energije, ali čovek i dalje radi, druži se i uživa u uobičajenim aktivnostima, to može biti sasvim normalna sezonska reakcija”, rekao je naučnik.
Međutim, ukoliko potištenost, gubitak interesovanja, poremećaji sna ili apetita potraju oko dve nedelje i počnu da ometaju svakodnevni život, neophodno je obratiti se lekaru.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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