Tokom dana pretežno sunčano, dnevna temperatura u okviru prosečnih vrednosti

U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Duvaće istočni i severoistočni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura biće od 5 do 11, a najviša dnevna od 22 do 25 stepeni.

U Zaječaru prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab, južni vetar. Minimalna dnevna temperatura 11° C, maksimalna dnevna 23° C.

Zajecaronline/N. S.

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