Emotivni trenuci iz rodnog mesta Tome Zdravkovića! Udovica pevača sa suzama u očima pokazala slike koje su obeležile njegov život! (FOTO/VIDEO)

Emotivni trenuci iz rodnog mesta Tome Zdravkovića!

Ekipa je posetila Pečenjevce, rodno mesto Tome Zdravkovića. Njegova udovica Gordana direktno iz Kanade stigla je u mesto odakle se Toma otisnuo u svet. Posebno emotivan trenutak bio je kada je Gordana ušla u restoran koji je oblepljen uspomenama na Tomu iz vremena kada je bio na vrhuncu svoje slave.

Drhtavim glasom Goca je objašnjavala gde je koja slika nastala, na kom koncertu, u kojoj kafani i na kom nastupu. Koja slika je sa kog omota kasete ili ploče. Znala je tačno sve datume. Obilazeći i objašnjavajući na trenutke je zastajala da uzme dah, dok su joj oči bile pune suza.

Emotivni trenuci iz rodnog mesta Tome Zdravkovića!

– Ovde su sve slike iz Tominog života. Iz Skadarlije, iz Doma sindikata, slike sa glumcima, njegovim kolegama…. Ovde kada uđem, ovo je sve on. Ovo je njegova životna priča. Gde god da pogledam svaka me slika podseća na nešto. Evo ova slika je kada je snimio pesmu „E moj brate“, ova je iz spota „Čekaj me“, ovo je iz perioda kada je napisao pesmu „Sećaš li se Sanja“. Svaka slika je priča za sebe, svaka od njih podseća me na trenutke kada su te pesme stvorene, kada su nastale. Ma ovo mesto je kao neki muzej. Stvarno je predivno i ovo će da ostane kao spomen na Tomu, na kafanu, na njegov život, na njegove pesme…

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Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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