JESEN NA KALENDARU, A NAPOLJU DO 26 STEPENI! RHMZ najavio još toplih dana, ali u jednom delu Srbije stiže olujni vetar!

JESEN NA KALENDARU, A NAPOLJU DO 26 STEPENI!

U Srbiji će u sredu, 30. septembra ujutru biti sveže, sa ređom pojavom kratkotrajne magle po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama, dok se preko dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je danas Republički Hidrometeorološki Zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i jak, istočni i jugoistočni, sa temperaturama od šest do 26 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar i najvišom dnevnom temperaturom oko 25 stepeni.

Do kraja nedelje očekuje se sunčano vreme sa temperaturama do 26 stepeni, a od nedelje malo do umereno oblačno, ali suvo vreme.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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