JESEN NA KALENDARU, A NAPOLJU DO 26 STEPENI! RHMZ najavio još toplih dana, ali u jednom delu Srbije stiže olujni vetar!

JESEN NA KALENDARU, A NAPOLJU DO 26 STEPENI!
U Srbiji će u sredu, 30. septembra ujutru biti sveže, sa ređom pojavom kratkotrajne magle po kotlinama, visoravnima i rečnim dolinama, dok se preko dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je danas Republički Hidrometeorološki Zavod.
Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata i jak, istočni i jugoistočni, sa temperaturama od šest do 26 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar i najvišom dnevnom temperaturom oko 25 stepeni.
Do kraja nedelje očekuje se sunčano vreme sa temperaturama do 26 stepeni, a od nedelje malo do umereno oblačno, ali suvo vreme.
Zajecaronline/Tanjug/J.V.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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