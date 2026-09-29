ŠEST TITULA I NIJEDAN PORAZ! Đoković kreće po novu pobedu u Pekingu – objavljeno kada izlazi na teren!

ŠEST TITULA I NIJEDAN PORAZ!

Novak Đoković sutra započinje nastup na ATP turniru u Pekingu, a prvi rival biće mu Portugalac Nuno Boržes. Njihov duel na glavnom terenu neće početi pre 13 časova po vremenu u Srbiji, objavljeno je na sajtu takmičenja.

Susret srpskog i portugalskog tenisera zakazan je kao četvrti meč dnevnog programa. Program u pet časova otvaraju Feliks Ože-Alijasim i Karen Hačanov, nakon čega slede dva meča u ženskom singlu. Đoković i Boržes do sada su se sastali jednom, a srpski teniser slavio je prošle godine u Atini.

ŠEST TITULA I NIJEDAN PORAZ!

Peking za Novaka ima posebno mesto među turnirima — šest puta je podizao pehar i na ovom takmičenju nikada nije doživeo poraz. Titule je osvajao 2009, 2010, 2012, 2013, 2014. i 2015. godine. Sutra počinje novi pohod, a prvi zadatak je da protiv Boržesa produži niz nepobedivosti u kineskoj prestonici.

Zajecaronline/J.V.

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