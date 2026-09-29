Aleksandar Vučić u selu Leskovac: Za Zaječar potrebna ulaganja u srednjoškolski i zdravstveni centar

Aleksandar Vučić posetio je etno domaćinstvo Ivković u selu Leskovac kod Zaječara, a tamo ga je sačekao veliki broj ljudi.

Tokom ove posete Vučić je istakao da su Zaječaru najpotrebnija ulaganja u srednjoškolski i zdravstveni centar, kao i još investitora.

“Za Zaječar, dve stvari: Jedno je srednjoškolski centar i to su ogromne pare koje su potrebne za sve četiri škole u srednjoškolskom centru, oko 25 miliona evra, to mora da se uloži. I to je zdravstveni centar – to su dve stvari velike koje moramo da uradimo u Zaječaru. I još investitora”, rekao je Vučić.

Takođe je najavio da će biti rekonstruisan put do tog sela kroz Šljivar, za koji je naveo da je u lošem stanju.

“Znate kakve su krpe, rupe zakrpljene. Put je izgrađen, recimo, ’55. i od ’55. niko nije menjao ni jedan sloj asfalta, samo su dodavali krpu po krpu. Nekad malter, nekad malo maltera, nekad malo betona, nekad malo asfalta. Sve krpa na krpu. To ni na šta ne liči. To ko čiji auto preživi, taj je dobar auto”, istakao je Vučić.

Zajecaronline/N.S.

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