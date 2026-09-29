PET SATI NA IZLAZU IZ SRBIJE! Kamiondžije na ovom prelazu čeka dug zastoj, ni na ostalim graničnim prelazima ne ide brzo

PET SATI NA IZLAZU IZ SRBIJE!
Teretna vozila jutros najduže čekaju na graničnom prelazu Šid, gde zadržavanje na izlazu iz Srbije traje pet sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije, pozivajući se na podatke Uprave granične policije.
Duga čekanja beleže se i na drugim prelazima. Na Kelebiji i Batrovcima kamioni na izlaz čekaju po četiri sata, dok se na Sremskoj Rači zadržavaju tri sata. Dok je na Horgošu čekanje kraće, ali teretnjacima i tamo za izlazak iz zemlje treba sat i po. Na ostalim graničnim prelazima, prema jutrošnjim informacijama, nema dužih zadržavanja.
Bez čekanja se prolazi i kroz naplatne stanice na auto-putevima u Srbiji, pokazuju podaci JP „Putevi Srbije“.
Zajecaronline/J.V.
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
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