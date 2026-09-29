PET SATI NA IZLAZU IZ SRBIJE! Kamiondžije na ovom prelazu čeka dug zastoj, ni na ostalim graničnim prelazima ne ide brzo

PET SATI NA IZLAZU IZ SRBIJE!

Teretna vozila jutros najduže čekaju na graničnom prelazu Šid, gde zadržavanje na izlazu iz Srbije traje pet sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije, pozivajući se na podatke Uprave granične policije.

Duga čekanja beleže se i na drugim prelazima. Na Kelebiji i Batrovcima kamioni na izlaz čekaju po četiri sata, dok se na Sremskoj Rači zadržavaju tri sata. Dok je na Horgošu čekanje kraće, ali teretnjacima i tamo za izlazak iz zemlje treba sat i po. Na ostalim graničnim prelazima, prema jutrošnjim informacijama, nema dužih zadržavanja.

Bez čekanja se prolazi i kroz naplatne stanice na auto-putevima u Srbiji, pokazuju podaci JP „Putevi Srbije“.

Zajecaronline/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!