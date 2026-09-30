Utakmica drugog kola Evrolige izmedju KK Crvena zvezda i KK Hapoel odigrana je sinoć u Beogradskoj Areni.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od ekipe iz Tel Aviva rezultatom 81:80 (28:18, 17:17, 22:24, 14:21).

Najefikasniji u timu Crvene zvezde bio je Džared Batler sa 19 poena, dok je Džordan Nvora dodao 13. Tajson Karter je ubacio 12 poena.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi od Hapoela u drugom kolu Evrolige

Kod gostiju, najbolji je bio Elajdža Brajant sa 18 poena, dok su Zek Ledej i Antonio Blekni dodali po 12.

Srpski košarkaš Vasilije Micić proveo je 32 minuta na terenu u ekipi Hapoela, a za to vreme zabeležio je 11 poena, šest skokova i četiri asistencije.

Košarkaši Hapoela su trijumfom u Beogradu stigli do prve pobede ove sezone u Evroligi, dok Zvezda ima skor 0/2.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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