Statistika ZC Zaječar: Hitna pomoć intervenisala 22 puta, u Urgentnom prijemu obavljeno 45 pregleda

Tokom proteklog dana, odnosno u utorak, 29. septembra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 45 pregleda. Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 22 puta, od toga je 8 intervencija

bilo u službi, dok je 14 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 164 školske dece i 82 predškolske dece. Dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 18 pregleda.

U zaječarskom porodilištu tokom ovog dana nije rođeno nijedno dete.

Nije bilo saobraćajnih nezgoda, niti povređenih u vanrednim događajima.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima, navode iz Zdravsvenog centra Zaječar.

Zajecaronline/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!